Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв Ребекку Шрамкову
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге она переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (46-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:2.
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 14:10 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|2
46
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Рыбакина сделала четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шрамковой два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в полуфинал «тысячника» в Дохе Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша).
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