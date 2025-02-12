Вероника Кудерметова и Хаочин вышли в четвертьфинал «тысячника» в Дохе в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге они одержали победу над дуэтом Питон Стирнс (США)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
Доха — парный разряд (ж). 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 14:10 МСК
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|1
Питон Стирнс
Луиза Стефани
П. Стирнс Л. Стефани
Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале Кудерметова и Хаочин сыграют с дуэтом Цзян Синьюй (Китай)/Фанг-Се Ву (Тайвань).
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