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Вероника Кудерметова и Хаочин вышли в четвертьфинал «тысячника» в Дохе в парном разряде

Вероника Кудерметова и Хаочин вышли в четвертьфинал «тысячника» в Дохе в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге они одержали победу над дуэтом Питон Стирнс (США)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Доха — парный разряд (ж). 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 14:10 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		1
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
П. Стирнс Л. Стефани

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Кудерметова и Хаочин выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести. На счету их соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Кудерметова и Хаочин сыграют с дуэтом Цзян Синьюй (Китай)/Фанг-Се Ву (Тайвань).

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