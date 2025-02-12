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Дарья Касаткина — Джессика Пегула: россиянка проиграла первый сет в третьем круге Дохи

Дарья Касаткина — Джессика Пегула: россиянка проиграла первый сет в третьем круге Дохи
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В эти минуты проходит матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и американка Джессика Пегула, занимающая пятую строчку мирового рейтинга. Первый сет поединка остался за Пегулой со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 15:50 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Пегулы (1-0 на харде). Джессика выиграла в Риме-2021 (7:5, 6:3) и в Токио-2023 (6:1, 6:0). Дарья же оказалась сильнее в Чарльстоне-2024, в полуфинале — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

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