Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили первых сеяных во втором круге турнира в Дохе
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге они одержали разгромную победу над первыми сеяными соревнований канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф — 6:2, 6:1.
Доха — парный разряд (ж). 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 15:50 МСК
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
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|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Матч продолжался всего 57 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В четвертьфинале Мирра и Диана сыграют с победителями матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — Анна Данилина (Казахстан)/Ирина Хромачёва (Россия).
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