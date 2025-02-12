Елена Остапенко обыграла четвёртую ракетку мира Паолини в третьем круге «тысячника» в Дохе

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 37-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге она одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Остапенко выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Паолини три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Остапенко сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Софья Кенин (США).