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Елена Остапенко обыграла четвёртую ракетку мира Паолини в третьем круге «тысячника» в Дохе

Елена Остапенко обыграла четвёртую ракетку мира Паолини в третьем круге «тысячника» в Дохе
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 37-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге она одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини — 6:2, 6:2.

Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 15:40 МСК
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Остапенко выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Паолини три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале Остапенко сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Софья Кенин (США).

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