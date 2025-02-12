Елена Остапенко обыграла четвёртую ракетку мира Паолини в третьем круге «тысячника» в Дохе
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 37-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге она одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини — 6:2, 6:2.
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 15:40 МСК
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|2
4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Остапенко выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Паолини три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале Остапенко сразится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Софья Кенин (США).
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