«Никогда нельзя расслабляться». Кузнецова — о поражении Соболенко в матче с Александровой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала результат матча второго круга на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором россиянка Екатерина Александрова обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко (3:6, 6:3, 7:6 (7:5)).

«Прекрасная победа, очень рада за Катю! Я всегда её поддерживаю. Мне нравится она и её папа как человек. Обсуждала с друзьями, насколько неожиданной оказалась победа. Но Катя очень опасный соперник. Что касается Арины — занимать первые позиции в рейтинге — всегда отдельная ответственность. Ты можешь оступиться в любом матче, никогда нельзя расслабляться. Каждый соперник играет матч, как последний, а поскольку ты фаворит, то на тебе всегда давление общества. Вот такой интересный вид спорта теннис», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Дохе Александрова сразится с 32-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс.