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«Никогда нельзя расслабляться». Кузнецова — о поражении Соболенко в матче с Александровой

«Никогда нельзя расслабляться». Кузнецова — о поражении Соболенко в матче с Александровой
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала результат матча второго круга на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором россиянка Екатерина Александрова обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко (3:6, 6:3, 7:6 (7:5)).

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
3 		6 7 7
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Прекрасная победа, очень рада за Катю! Я всегда её поддерживаю. Мне нравится она и её папа как человек. Обсуждала с друзьями, насколько неожиданной оказалась победа. Но Катя очень опасный соперник. Что касается Арины — занимать первые позиции в рейтинге — всегда отдельная ответственность. Ты можешь оступиться в любом матче, никогда нельзя расслабляться. Каждый соперник играет матч, как последний, а поскольку ты фаворит, то на тебе всегда давление общества. Вот такой интересный вид спорта теннис», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Дохе Александрова сразится с 32-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс.

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