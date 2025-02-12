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Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Дохе, уступив Джессике Пегуле

Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Дохе, уступив Джессике Пегуле
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она уступила пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 15:50 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из восьми. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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