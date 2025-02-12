Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Дохе, уступив Джессике Пегуле

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она уступила пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из восьми. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.