Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Дохе, уступив Джессике Пегуле
Поделиться
12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она уступила пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась со счётом 3:6, 5:7.
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 15:50 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пйонта из восьми. На счету Пегулы ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 февраля 2025
-
17:31
-
17:17
-
16:51
-
16:46
-
16:31
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:07
-
14:00
-
13:19
-
13:06
-
12:56
-
12:37
-
12:30
-
12:20
-
11:55
-
11:00
-
09:21
-
09:10
-
08:30
-
04:20
-
01:20
-
00:52
-
00:26
-
00:20
- 11 февраля 2025
-
23:45
-
23:26
-
23:16
-
23:01
-
22:53
-
22:49
-
22:10
-
21:59
-
21:54