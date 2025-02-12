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Александрова в двух сетах обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Александрова в двух сетах обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
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В Дохе (Катар) завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова добилась победы над 32-м номером рейтинга бельгийкой Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:2.

Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 17:45 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Продолжительность матча составила 1 час и 12 минут. Россиянка сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Её соперница шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала свой единственный брейк-пойнт.

Соперницей Алекандровой в 1/4 финала соревнований станет пятая ракетка мира Джессика Пегула из США, которая ранее сегодня, 12 февраля, выбила из розыгрыша другую россиянку Дарью Касаткину (12-й номер рейтинга WTA).

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
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