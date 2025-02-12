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Рыбакина прокомментировала решение WTA продлить отстранение её бывшего тренера Вукова

Рыбакина прокомментировала решение WTA продлить отстранение её бывшего тренера Вукова
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Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалось о решении WTA продлить отстранение своего бывшего тренера Стефано Вукова за нарушение кодекса поведения тура.

«Я просто разочарована ситуацией и тем, как прошёл процесс. Больше не буду это комментировать.

Я сосредоточена на своих играх, и, когда выхожу на корт, я думаю только о том, как мне нужно играть, поэтому я сосредоточена на себе, а также, разумеется, на сопернике. Определённо, сейчас не лучшее время, но, как я уже сказала, я всегда сконцентрирована на своих матчах и хочу выступить как можно лучше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, перед US Open – 2024 Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, под руководством которого выиграла все восемь титулов за карьеру, включая Уимблдон-2022. Теннисистка не называла причин данного решения, а позже Вукова отстранили от работы в женском туре на время дисциплинарного расследования по подозрению в абьюзе. Тем не менее в январе 2025 года Рыбакина объявила о намерении вернуть Стефано в свою команду.

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