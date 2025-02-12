Рыбакина — вторая азиатка по проценту выходов в четвертьфиналы «тысячников» с 2009 года
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Сегодня, 12 февраля, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оформила выход в свой 13-й в карьере четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000, обыграв представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (7:6 (7:1), 6:2) в рамках «тысячника» в Дохе (Катар).
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 14:10 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
46
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Всего за свою карьеру к этому моменту Рыбакина приняла участие в 32 турнирах WTA-1000. Её процент выходов в четвертьфиналы на сегодняшний день составляет 40,6%. Единственной представительницей Азии с 2009 года, у которой данный процент лучше, чем у Елены, является китаянка Ли На (53,7%).
Следующей соперницей Рыбакиной в Катаре станет вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, которая в своём матче 1/8 финала нанесла поражение чешке Линде Носковой (6:7 (1:7), 6:4, 6:4).
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