Рыбакина — вторая азиатка по проценту выходов в четвертьфиналы «тысячников» с 2009 года

Сегодня, 12 февраля, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оформила выход в свой 13-й в карьере четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000, обыграв представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (7:6 (7:1), 6:2) в рамках «тысячника» в Дохе (Катар).

Всего за свою карьеру к этому моменту Рыбакина приняла участие в 32 турнирах WTA-1000. Её процент выходов в четвертьфиналы на сегодняшний день составляет 40,6%. Единственной представительницей Азии с 2009 года, у которой данный процент лучше, чем у Елены, является китаянка Ли На (53,7%).

Следующей соперницей Рыбакиной в Катаре станет вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, которая в своём матче 1/8 финала нанесла поражение чешке Линде Носковой (6:7 (1:7), 6:4, 6:4).