Швёнтек не без труда вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, где сыграет с Рыбакиной
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она выиграла у представительницы Чехии Линды Носковой со счётом 6:7, 6:4, 6:4.
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 17:05 МСК
33
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. За это время Швёнтек выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Носковой 16 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В матче за выход в полуфинал Ига сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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