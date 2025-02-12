Ига Швёнтек высказалась о предстоящем матче с Еленой Рыбакиной в Дохе
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала предстоящий матч с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Несомненно, Елена опытный игрок. Нужно быть готовой на все 100%, чтобы победить её. Я воспользуюсь своим опытом и вспомню последний матч, который мы провели. Это будет нелегко. Ожидаю тяжёлую битву», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
Сегодня, 12 февраля, Ига выиграла у представительницы Чехии Линды Носковой со счётом 6:7, 6:4, 6:4. Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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