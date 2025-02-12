Швёнтек — вторая теннисистка с 2009 года по проценту выходов в четвертьфиналы «тысячников»

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в свой 19-й в карьере четвертьфинал турнира категории WTA-1000, обыграв сегодня, 12 февраля, чешку Линду Носкову (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4 в рамках «тысячника» в Дохе.

Всего за свою карьеру к этому моменту Швёнтек приняла участие в 32 турнирах WTA-1000. После сегодняшней победы процент её выходов в четвертьфиналы турниров данной категории составляет 59,4%. Лучший результат за этот промежуток времени только у легендарной Серены Уильямс (61,2%).

Соперницей Швёнтек в 1/4 финала в Дохе станет пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в своём матче третьего круга нанесла поражение Ребекке Шрамковой из Словакии (7:6 (7:1), 6:2).