Елена Рыбакина завела YouTube-канал

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завела собственный YouTube-канал. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Теннисистка уже выложила первое короткое видео, в котором она катается на велосипеде с домашним животным.

Сегодня, 12 февраля, Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге она переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (46-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:2. В матче за выход в полуфинал Рыбакина сразится с действующей чемпионкой турнира, второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.