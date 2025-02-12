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Елена Рыбакина завела YouTube-канал

Елена Рыбакина завела YouTube-канал
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завела собственный YouTube-канал. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Теннисистка уже выложила первое короткое видео, в котором она катается на велосипеде с домашним животным.

Сегодня, 12 февраля, Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге она переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (46-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:2. В матче за выход в полуфинал Рыбакина сразится с действующей чемпионкой турнира, второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

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