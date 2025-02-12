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«Самый сложный соперник». Рыбакина — о предстоящем матче со Швёнтек в Дохе

«Самый сложный соперник». Рыбакина — о предстоящем матче со Швёнтек в Дохе
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Соперник, конечно, тяжёлый. Я собираюсь сосредоточиться на себе и постараться быть агрессивной на корте. Это определённо самый сложный соперник на этом турнире. Надеюсь, у меня всё получится», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Сегодня, 12 февраля, Ига выиграла у представительницы Чехии Линды Носковой со счётом 6:7, 6:4, 6:4. Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.

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