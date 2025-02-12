«Самый сложный соперник». Рыбакина — о предстоящем матче со Швёнтек в Дохе

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Соперник, конечно, тяжёлый. Я собираюсь сосредоточиться на себе и постараться быть агрессивной на корте. Это определённо самый сложный соперник на этом турнире. Надеюсь, у меня всё получится», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Сегодня, 12 февраля, Ига выиграла у представительницы Чехии Линды Носковой со счётом 6:7, 6:4, 6:4. Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.