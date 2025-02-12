Онс Жабер обыграла Софью Кенин в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дохе
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35-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 73-ю ракетку мира американку Софью Кенин со счётом 6:3, 6:4.
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 19:55 МСК
35
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
73
Софья Кенин
С. Кенин
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В её рамках Жабер пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кенин ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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