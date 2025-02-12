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Хачанов проиграл Меджедовичу и не смог выйти в третий круг турнира в Марселе

Хачанов проиграл Меджедовичу и не смог выйти в третий круг турнира в Марселе
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в двух сетах от серба Хамада Меджедовича (96-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) со счётом 2:6, 3:6.

Марсель. 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 20:25 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Россиянин сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник три раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и использовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге турнира в Марселе соперником Меджедовича станет 80-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, который ранее сегодня нанёс поражение финну Отто Виртанену (98-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 6:3.

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