Хачанов проиграл Меджедовичу и не смог выйти в третий круг турнира в Марселе
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в двух сетах от серба Хамада Меджедовича (96-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) со счётом 2:6, 3:6.
Марсель. 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 20:25 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
96
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Россиянин сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник три раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и использовал четыре брейк-пойнта из девяти.
В третьем круге турнира в Марселе соперником Меджедовича станет 80-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, который ранее сегодня нанёс поражение финну Отто Виртанену (98-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 6:3.
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