Хачанов проиграл Меджедовичу и не смог выйти в третий круг турнира в Марселе

21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в двух сетах от серба Хамада Меджедовича (96-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) со счётом 2:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Россиянин сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник три раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и использовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге турнира в Марселе соперником Меджедовича станет 80-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, который ранее сегодня нанёс поражение финну Отто Виртанену (98-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 6:3.