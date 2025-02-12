Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хромачёва и Данилина вышли в 1/4 финала Дохи, где встретятся с Андреевой и Шнайдер

Хромачёва и Данилина вышли в 1/4 финала Дохи, где встретятся с Андреевой и Шнайдер
Комментарии

Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с Анной Данилиной из Казахстана вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге они одержали разгромную победу над японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми со счётом 6:4, 4:6, 1:0 (10:6).

Доха — парный разряд (ж). 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 19:10 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эри Ходзуми
Япония
Эри Ходзуми
С. Аояма Э. Ходзуми
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0 6
6 		4 1 10
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

Матч продолжался всего 1 час 46 минут. За это время Хромачёва и Данилина выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В четвертьфинале турнира в Дохе Хромачёва и Данилина сыграют с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.

Материалы по теме
Александрова одержала седьмую победу подряд! А МиДи разгромили первых сеяных в Дохе
Александрова одержала седьмую победу подряд! А МиДи разгромили первых сеяных в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android