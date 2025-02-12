Хромачёва и Данилина вышли в 1/4 финала Дохи, где встретятся с Андреевой и Шнайдер
Поделиться
Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с Анной Данилиной из Казахстана вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге они одержали разгромную победу над японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми со счётом 6:4, 4:6, 1:0 (10:6).
Доха — парный разряд (ж). 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 19:10 МСК
Суко Аояма
Эри Ходзуми
С. Аояма Э. Ходзуми
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 6
|
|4
|1 10
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Матч продолжался всего 1 час 46 минут. За это время Хромачёва и Данилина выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В четвертьфинале турнира в Дохе Хромачёва и Данилина сыграют с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 февраля 2025
-
21:44
-
21:37
-
21:14
-
20:57
-
20:56
-
20:46
-
19:50
-
19:43
-
19:39
-
19:19
-
18:57
-
17:31
-
17:17
-
16:51
-
16:46
-
16:31
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:07
-
14:00
-
13:19
-
13:06
-
12:56
-
12:37
-
12:30
-
12:20
-
11:55
-
11:00
-
09:21
-
09:10
-
08:30
-
04:20
-
01:20
-
00:52