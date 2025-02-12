Хромачёва и Данилина вышли в 1/4 финала Дохи, где встретятся с Андреевой и Шнайдер

Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с Анной Данилиной из Казахстана вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В третьем круге они одержали разгромную победу над японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми со счётом 6:4, 4:6, 1:0 (10:6).

Матч продолжался всего 1 час 46 минут. За это время Хромачёва и Данилина выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. На счету их соперниц ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В четвертьфинале турнира в Дохе Хромачёва и Данилина сыграют с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.