Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 12 февраля

В среду, 12 февраля, продолжился турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). Второй круг. Результаты 12 февраля:

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:6, 6:2;

Елена Остапенко (Италия) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:2;

Дарья Касаткина (Россия) — Джессика Пегула (США) — 3:6, 5:7;

Линда Носкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша) — 7:6, 4:6, 4:6;

Екатерина Александрова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2;

Марта Костюк (Украина) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 6:2;

Онс Жабер (Тунис) — Софья Кенин (США) — 6:3, 6:4;

Аманда Анисимова (США) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:0.