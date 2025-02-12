Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 12 февраля

В среду, 12 февраля, продолжился турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.
Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). Второй круг. Результаты 12 февраля:
Елена Рыбакина (Казахстан) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:6, 6:2;
Елена Остапенко (Италия) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:2, 6:2;
Дарья Касаткина (Россия) — Джессика Пегула (США) — 3:6, 5:7;
Линда Носкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша) — 7:6, 4:6, 4:6;
Екатерина Александрова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2;
Марта Костюк (Украина) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 6:2;
Онс Жабер (Тунис) — Софья Кенин (США) — 6:3, 6:4;
Аманда Анисимова (США) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:0.