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Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после завершения карьеры
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«На данный момент я занят своими делами. Считаю, что так и должно быть. В жизни очень важно иметь цели. Если у вас их нет, вы можете в конечном итоге заскучать. Я человек, которому нужно чем-то заниматься, мне это нравится. Пришло время организовать новый этап, и именно этим мы и занимаемся. Прошло три месяца с тех пор, как я перестал играть, но я уже хорошо адаптировался. Я занимался спортом меньше, чем хотелось бы. Вернулся к игре в футбол, которая приносит мне радость.

Я больше не брал в руки ракетку, для этого нужно время. К тому же у меня была травма ноги, плохая физическая форма. Немного сбился с ритма, иначе продолжил бы играть. Как и во всём остальном, когда ты заканчиваешь определённый этап, тебе нужно немного отвлечься. Это то, что я делаю», — приводит слова Надаля Punto de Break.

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