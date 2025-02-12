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Уго Умбер обыграл Александра Бублика во втором круге турнира в Марселе

Уго Умбер обыграл Александра Бублика во втором круге турнира в Марселе
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17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер обыграл 48-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Марсель. 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 21:55 МСК
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		4
7 9 		6
         
Уго Умбер
17
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Умбер подал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.

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