Уго Умбер обыграл Александра Бублика во втором круге турнира в Марселе
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17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер обыграл 48-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
Марсель. 2-й круг
12 февраля 2025, среда. 21:55 МСК
48
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
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17
Уго Умбер
У. Умбер
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Умбер подал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.
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