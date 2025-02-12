Уго Умбер обыграл Александра Бублика во втором круге турнира в Марселе

17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер обыграл 48-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Умбер подал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.