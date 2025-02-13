Швёнтек объяснила, почему молчала о своём допинговом деле до его урегулирования

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объяснила, почему не сразу раскрыла причины пропуска трёх турниров в Азии в конце 2024 года, в которых она не приняла участия из-за урегулирования своего допинг-дела.

«Я знаю, что мне пришлось бы сложно, если бы эта информация стала достоянием общественности слишком рано, потому что без надлежащего объяснения и, по сути, без всего процесса, который происходил после этого, когда я доказывала свою невиновность, думаю, без этого люди сразу же осудили бы меня», — приводит слова Швёнтек The Athletic.

Напомним, в сентябре 2024 года в пробе Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Однако следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира.