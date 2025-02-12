Бублик — тренеру: ты меня смотришь? Лучше с тобой в карты в Краснодаре играл бы

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик через камеру обратился к тренеру Артёму Супрунову во время матча хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Сегодня, 12 февраля, во втором круге соревнований Бублик проиграл французу Уго Умберу со счётом 6:7, 4:6.

«Тёмыч, ты меня смотришь? Я взорвусь сейчас. Уже не могу просто. Я бы лучше с тобой в карты в Краснодаре играл бы», — сказал Бублик во время матча.

Турнир ATP-250 в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.