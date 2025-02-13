Турнир ATP-250 в Марселе: результаты игрового дня 12 февраля

В среду, 12 февраля, продолжился хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). Первый/второй круг. Результаты 12 февраля:

Уго Гренье (Франция) — Артюр Жа (Франция) — 7:5, 6:4;

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Гарол Майо (Франция) — 2:6, 7:5, 6:3;

Даниэль Альтмайер (Германия) — Отто Виртанен (Финляндия) — 6:4, 6:3;

Карен Хачанов (Россия) — Хамад Меджедович (Сербия) — 2:6, 3:6;

Александр Бублик (Казахстан) — Уго Умбер (Франция) — 6:7, 4:6.

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.