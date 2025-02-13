Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе. В матче второго круга он обыграл серба Душан Лайовича со счётом 6:4, 6:4.
Буэнос-Айрес. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 01:00 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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81
Душан Лайович
Д. Лайович
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Зверев сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету Лайовича четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
В следующем круге Зверев встретится с победителем пары Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Франсиско Серундоло (Аргентина).
Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля.
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