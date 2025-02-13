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Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе

Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Буэнос-Айресе. В матче второго круга он обыграл серба Душан Лайовича со счётом 6:4, 6:4.

Буэнос-Айрес. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 01:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Душан Лайович
81
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Зверев сделал шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету Лайовича четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В следующем круге Зверев встретится с победителем пары Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Франсиско Серундоло (Аргентина).

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля.

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