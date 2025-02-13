Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, состоятся очередные матчи хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч второго круга в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1/8 финала, 13 февраля (время московское):

15:30. Нуну Боржеш (Португалия) — Зизу Бергс (Бельгия);

17:00. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Хуберт Хуркач (Польша);

20:00. Даниил Медведев (Россия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция);

21:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Уго Гренье (Франция).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.