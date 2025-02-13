Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 13 февраля

В четверг, 13 февраля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). Четвертьфиналы. Расписание 13 февраля:

15:30. Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США).

17:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ига Швёнтек (Польша).

18:30. Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия).

20:00. Марта Костюк (Украина) — Аманда Анисимова (США).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В финале она обыграла Елену Рыбакину.