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Даниил Медведев — Пьер-Юг Эрбер: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Марселе

Даниил Медведев — Пьер-Юг Эрбер: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Марселе
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Сегодня, 13 февраля, на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе состоится матч второго круга, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и француз Пьер-Юг Эрбер, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Марсель. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Пьер-Юг Эрбер
192
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Пьер-Юг Эрбер, который начнётся не ранее 20:00 мск.

Медведев и Эрбер ранее дважды встречались на турнире в Марселе. В 2015 году в полуфинале сильнее оказался французский теннисист, а в матче за титул чемпиона Марселя-2021 победил россиянин. На их счету также личная встреча на турнире ATP-500 в Роттердаме в 2018 году (3:6, 7:6, 6:4 в пользу Медведева) и в первом круге «Ролан Гарррос» — 2019, где победу в пяти сетах одержал Эрбер.

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