Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Дохе

Екатерина Александрова — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Дохе
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, пройдёт матч четвертьфинала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встретятся 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Джессика Пегула, занимающая пятую строчку мирового рейтинга.

Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 15:30 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Счёт личных встреч равный — 1-1. Пегула выиграла на грунте Рима-2021 (6:2, 6:4), а Александрова была сильнее на харде Майами-2024 (3:6, 6:4, 6:4).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android