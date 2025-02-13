Онс Жабер: я бы отдала любую победу в обмен на титул в Дохе

33-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер призналась, что очень хочет выиграть турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). Стоит отметить, что на трибунах всегда присутствует много болельщиков с флагами Туниса.

«С первого дня, как я приехала играть на этом турнире, я чувствовала поддержку людей, даже когда выступала здесь в 17 лет, даже не имея рейтинга. Я бы отдала победу в любом турнире, чтобы выиграть этот. Для меня это значит нечто особенное — отплатить людям за всё, что они для меня сделали. Я очень хочу хорошо представить арабский мир. Знаю, что моё хорошее выступление здесь поможет следующему поколению», — приводит слова Жабер Punto de Break.