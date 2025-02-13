Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Онс Жабер: я бы отдала любую победу в обмен на титул в Дохе

Онс Жабер: я бы отдала любую победу в обмен на титул в Дохе
Комментарии

33-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер призналась, что очень хочет выиграть турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). Стоит отметить, что на трибунах всегда присутствует много болельщиков с флагами Туниса.

«С первого дня, как я приехала играть на этом турнире, я чувствовала поддержку людей, даже когда выступала здесь в 17 лет, даже не имея рейтинга. Я бы отдала победу в любом турнире, чтобы выиграть этот. Для меня это значит нечто особенное — отплатить людям за всё, что они для меня сделали. Я очень хочу хорошо представить арабский мир. Знаю, что моё хорошее выступление здесь поможет следующему поколению», — приводит слова Жабер Punto de Break.

Материалы по теме
Онс Жабер обыграла Софью Кенин в матче за выход в четвертьфинал турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android