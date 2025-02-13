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Фонсека — о давлении общественности: я очень молод, всё ещё расту. Результаты придут позже

Фонсека — о давлении общественности: я очень молод, всё ещё расту. Результаты придут позже
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99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался об ожиданиях общественности по поводу своего прогресса, а также прокомментировал сравнения со своим титулованным соотечественником, трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Густаво Куэртеном.

«Я надеюсь, что все предсказания сбудутся, я работаю над этим. Я мечтаю о прекрасной истории, как у Гуги Куэртена, поэтому я работаю каждый день в Рио, чтобы когда-нибудь добиться чего-то похожего. Давление есть, но я очень молод, всё ещё расту, только что вошёл в сотню лучших.

Я знаю, что люди сравнивают меня с Гугой и видят во мне большое будущее, но я понимаю, что так не получится. У каждого игрока свои временные рамки, поэтому я работаю и думаю, что результаты и рейтинг придут позже», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

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