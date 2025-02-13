Зверев: мой главный фокус — это «Ролан Гаррос». Я хочу выиграть «Шлем»

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему решил принять участие в грунтовых турнирах в феврале.

«Не секрет, что моя главная цель, мой главный фокус — это «Ролан Гаррос». Я его с нетерпением жду. Я хочу выиграть турнир «Большого шлема». Хочу хорошо выступить на этих мероприятиях, поэтому я хочу как можно скорее выйти на грунт, чтобы найти свой ритм на этом покрытии», — приводит слова Зверева Tennis.com.

На этой неделе Зверев играет на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он уже вышел в четвертьфинал, где сыграет с Франсиско Серундоло.