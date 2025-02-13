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В созданной Джоковичем PTPA встали на защиту Синнера по делу об употреблении допинга

В созданной Джоковичем PTPA встали на защиту Синнера по делу об употреблении допинга
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Исполнительный директор Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Насер выступил в защиту первой ракетки мира итальянца Янника Синнера по его допинг-делу.

«Антидопинговая система должна ловить нарушителей. Допингисты — это те, кто пытается улучшить свою физическую форму, употребляя запрещённые вещества. Это не следует путать с теми, кто случайно ошибается, принимает несущественную дозу, вещества, которые вообще не улучшают эффект… И именно в эту категорию попадает Синнер. В его организме была обнаружена миллиардная часть грамма, переданная ему по ошибке физиотерапевта… По сути, это начало несправедливости для всех.

Это не означает, что мы согласны с апелляцией ВАДА или решением ITIA (Международное агентство по честности в теннисе. — Прим. «Чемпионата»). Наша работа не в том, чтобы определить, виновен кто-то или нет. Наша работа заключается в том, чтобы каждый теннисист имел равное отношение. Проще говоря, Синнер попал в ножницы политико-правового конфликта между ITIA и ВАДА. Несмотря на то что прошёл уже почти год, его дело ещё не урегулировано. Это совершенно несправедливо», — написал Насер в своём аккаунте в социальных сетях.

Ассоциация профессиональных теннисистов была создана в 2020 году при активном участии сербского теннисиста Новака Джоковича.

Напомним, слушания в CAS по апелляции ВАДА в деле Янника Синнера пройдут накануне старта Открытого чемпионата Франции — 2025.

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