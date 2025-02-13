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Ни одна женщина не вошла в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов — 2024 — Sportico

Ни одна женщина не вошла в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов — 2024 — Sportico
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Ни одна женщина не попала в топ-100 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года. Об этом сообщил Sportico.

Самой высокооплачиваемой спортсменкой стала американская теннисистка Кори Гауфф (125).

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:

1. Криштиану Роналду (футбол) — $ 260 млн.
2. Стефен Карри (баскетбол) — $ 153,8 млн.
3. Тайсон Фьюри (бокс) — $ 147 млн.
4. Лионель Месси (футбол) — $ 135 млн.
5. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 133,2 млн.
6. Неймар (футбол) — $ 133 млн.
7. Александр Усик (бокс) — $ 122 млн.
8. Карим Бензема (футбол) — $ 116 млн.
9. Килиан Мбаппе (футбол) — $ 110 млн.
10. Джон Рам (гольф) — $ 105,8 млн.
...
125. Кори Гауфф (теннис) — $ 30,4 млн.

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