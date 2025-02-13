Лишь два теннисиста вошли в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов — 2024

Два теннисиста вошли в рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года по версии портала Sportico. Ими стали трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и четырёхкратный чемпион мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

В этом списке Синнер занял 43-е место с общим заработком $ 52,7 млн ($ 25,3 млн призовых + $ 27 млн на спонсорских контрактах). Алькарас оказался на 87-й позиции, заработав в 2024 году 40,4 млн ($ 10,4 млн + $ 30 млн).

В 2024 году Янник Синнер и Карлос Алькарас разделили победы на турнирах «Большого шлема». Синнер выиграл Australian Open и US Open, Алькарас победил на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.