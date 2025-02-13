Камила Джорджи стала интервьюером на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе

Завершившая карьеру итальянская теннисистка Камила Джорджи стала интервьюером на проходящем на этой неделе грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе. Экс 26-я ракетка мира разместила на своей странице в социальных сетях видеофрагменты её интервью с несколькими участниками турнира в Аргентине.

Напомним, 33-летняя Джорджи завершила карьеру в мае прошлого года. Позже сообщалось, что Камилу и её семью преследуют правоохранительные органы Италии из-за проблем с налогами и незадекларированными доходами, а итальянское издание Corriere dellа Serra опубликовало статью с обвинениями в адрес итальянки в ограблении виллы.