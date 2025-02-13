«Обычно пьяные британцы застревают в горах». Маррей — об инциденте во время лыжного спуска

Победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал о том, как застрял в горах во время зимнего катания на горных лыжах в Швейцарии.

«В первый день я застрял где-то в горах. Мы были на трассе для начинающих, поэтому мы с зятем решили пойти немного дальше. Я не умею кататься на лыжах, и в тот момент я не знал, как остановиться. Подъёмник не работал, и человек объяснил нам, что мы можем спуститься с горы только на лыжах. Мы спросили его, какое расстояние до подножия, и он сказал нам, что до конца трассы три километра. Я крикнул ему, что у меня проблемы и я не могу остановиться. Это было довольно страшно. Я пытался притормозить, но это не сработало.

В спасательной команде все были очень злые, потому что обычно ближе к концу дня только пьяные британцы застревают в горах и это не совсем их дело. Им было поручено помочь лыжникам, действительно попавшим в беду, а не какому-то британцу, который думал, что сможет спуститься сам в сумерках», — приводит слова Маррея Sportklub.

Ранее издание The Times сообщило, что Маррей останется тренером 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича как минимум до Уимблдона-2025.