Хольгер Руне: я снова работаю с Муратоглу. Чувствую, что играю всё лучше и лучше

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о своём прогрессе в игре и рассказал, что снова работает с французом Патриком Муратоглу.

— Чувствуете ли вы, что в этом году сможете сделать большой рывок вперёд? Алькарас и Синнер, которых вы уже побеждали, похоже, на шаг впереди. Чего, по вашему мнению, вам не хватает, чтобы приблизиться к ним?

— Я постоянно работаю. Если бы я точно знал, что мне нужно, я бы уже был на этом уровне, так что это хороший вопрос. Мы постоянно пытаемся понять, как мне улучшить ситуацию, и я доверяю этому процессу. Я снова работаю со своим старым тренером (Патриком Муратоглу), и это прекрасное ощущение. Я чувствую, что играю всё лучше и лучше, развиваюсь, так что я двигаюсь в правильном направлении, — приводит слова Руне Ole.