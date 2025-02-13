Стал известен тренер Новака Джоковича на турнире в Дохе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович будет тренироваться под руководством испанца Фернандо Вердаско во время турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля.

«Новак будет тренироваться здесь со мной, мы уже договорились», — приводит слова Вердаско Sportklub.rs.

Фернандо Вердаско — бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» (Открытого чемпионата Австралии — 2009), обладатель семи титулов ATP.

Ранее сообщалось, что Джокович продолжит тренерское сотрудничество с британцем Энди Марреем вплоть до Уимблдона-2025.