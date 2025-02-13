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В ВАДА повторно заявили о намерении добиваться дисквалификации Янника Синнера

В ВАДА повторно заявили о намерении добиваться дисквалификации Янника Синнера
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Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд обозначил позицию организации по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Как мы заявляли в сентябре, ВАДА считает, что вывод об «отсутствии вины или халатности» не является правильным в соответствии с действующими правилами, и добивается отстранения на срок от одного до двух лет.

ВАДА не добивается отмены каких-либо выводов, кроме тех, которые уже были вынесены в первой инстанции. Поскольку вопрос сейчас находится на рассмотрении в CAS, ВАДА не будет давать дальнейших комментариев», — приводит слова Фицджеральда La Stampa.

Слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Синнера состоится с 16 по 17 апреля в Лозанне в закрытом режиме.

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