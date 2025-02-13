«Титулы вернутся». Даниил Медведев обозначил основную цель на ближайшее время
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о спаде в игре в преддверии своего первого матча на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция).
Марсель. 2-й круг
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
«Сейчас для меня самое главное — выиграть много матчей, снова почувствовать свою игру лучше, потому мне кажется, что в проигранных матчах был не так уж и далёк от победы. Я играю не очень хорошо, но даже с таким теннисом я близок к победе, что является хорошим знаком. Потому что, когда я найду свой настоящий уровень, возможно, выиграю больше матчей, буду делать это легче и титулы вернутся», — приводит слова Медведева We love tennis.
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