«Титулы вернутся». Даниил Медведев обозначил основную цель на ближайшее время

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о спаде в игре в преддверии своего первого матча на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция).

«Сейчас для меня самое главное — выиграть много матчей, снова почувствовать свою игру лучше, потому мне кажется, что в проигранных матчах был не так уж и далёк от победы. Я играю не очень хорошо, но даже с таким теннисом я близок к победе, что является хорошим знаком. Потому что, когда я найду свой настоящий уровень, возможно, выиграю больше матчей, буду делать это легче и титулы вернутся», — приводит слова Медведева We love tennis.