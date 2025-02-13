Екатерина Александрова — Джессика Пегула: россиянка проиграла первый сет 1/4 финала в Дохе
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В эти минуты проходит матч четвертьфинала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встречаются 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Джессика Пегула, занимающая пятую строчку мирового рейтинга.
Первый сет матча остался за Пегулой со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 15:40 МСК
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
0 : 1
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|2
|3
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|4
|
|1
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Счёт личных встреч равный — 1-1. Пегула выиграла на грунте Рима-2021 (6:2, 6:4), а Александрова была сильнее на харде Майами-2024 (3:6, 6:4, 6:4).
Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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