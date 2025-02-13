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Штеффи Граф оценила перспективы Иги Швёнтек в этом сезоне

Штеффи Граф оценила перспективы Иги Швёнтек в этом сезоне
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Бывшая теннисистка 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» Штеффи Граф высказалась о перспективах второй ракетки мира Иги Швёнтек из Польши после поражения в полуфинале Australian Open — 2025.

«За последние несколько лет она определённо показала себя, и я думаю, что в течение года она будет очень сильной», — приводит слова Граф Sportskeeda.

Напомним, в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии Швёнтек уступила на тай-брейке в третьем сете американке Мэдисон Киз.

Сегодня, 13 февраля, Швёнтек проведёт матч с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

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