Екатерина Александрова — Джессика Пегула: россиянка с разгромом взяла второй сет в Дохе

В эти минуты проходит матч четвертьфинала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встречаются 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Джессика Пегула, занимающая пятую строчку мирового рейтинга.

Второй сет матча остался за Александровой с разгромным счётом 6:1, первый выиграла Пегула (6:3). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Пегула выиграла на грунте Рима-2021 (6:2, 6:4), а Александрова была сильнее на харде Майами-2024 (3:6, 6:4, 6:4).

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.