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Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Дохе, одолев Джессику Пегулу

Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Дохе, одолев Джессику Пегулу
Екатерина Александрова
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соперницу из США пятую ракетку мира Джессику Пегулу в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Счёт — 4:6, 6:1, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 41 минуту. За это время Александровой удалось выполнить два эйса, реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила четыре двойные ошибки. Пегула реализовала всего два брейк-пойнта из девяти, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 15:40 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В следующем круге соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

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