Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова вышла в третий полуфинал на «тысячнике» в своей карьере

Екатерина Александрова вышла в третий полуфинал на «тысячнике» в своей карьере
Екатерина Александрова
Аудио-версия:
Комментарии

Победа Екатерины Александровой над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) позволила россиянке выйти в третий полуфинал турнира категории WTA-1000 в своей карьере.

До этого момента первый успех на «тысячнике» у 26-й ракетки мира случился в Мадриде (Испания) в 2022 году. Тогда Александрова проиграла Онс Жабер. Уже в 2024-м российская спортсменка вышла в 1/2 финала турнира в Майами (США), где проиграла Даниэль Коллинз.

Встреча Пегулы и Александровой длилась 1 час 41 минуту. За это время Александровой удалось выполнить два эйса, реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила четыре двойные ошибки. Пегула реализовала всего два брейк-пойнта из девяти, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 15:40 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Дохе, одолев Джессику Пегулу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android