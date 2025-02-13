Екатерина Александрова вышла в третий полуфинал на «тысячнике» в своей карьере

Победа Екатерины Александровой над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала турнира в Дохе (Катар) позволила россиянке выйти в третий полуфинал турнира категории WTA-1000 в своей карьере.

До этого момента первый успех на «тысячнике» у 26-й ракетки мира случился в Мадриде (Испания) в 2022 году. Тогда Александрова проиграла Онс Жабер. Уже в 2024-м российская спортсменка вышла в 1/2 финала турнира в Майами (США), где проиграла Даниэль Коллинз.

Встреча Пегулы и Александровой длилась 1 час 41 минуту. За это время Александровой удалось выполнить два эйса, реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила четыре двойные ошибки. Пегула реализовала всего два брейк-пойнта из девяти, выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку.