Александрова выиграла восемь матчей подряд, повторив самую длинную серию побед в карьере

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова одержала восьмую победу подряд, что стало повторением её самой длинной победной серии в карьере в основных сетках WTA. Сегодня, 13 февраля, в 1/4 финала на турнире WTA-1000 она обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:1, 6:1.

Это уже третий раз, когда россиянка одерживает восемь побед подряд на турнирах, после того как осенью 2022 года (титул в Сеуле, полуфинал в Остраве) и летом 2023 года (титул в Хертогенбосе, полуфинал в Берлине).

Александрова также вышла в третий полуфинал на «тысячнике» в своей карьере. В следующем круге соревнований Екатерина Александрова сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.