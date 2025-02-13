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Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Дохе, где сыграют с Эррани и Паолини

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Дохе, где сыграют с Эррани и Паолини
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в 1/2 финала парного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Для этого в четвертьфинале им пришлось обыграть тандем Ирины Хромачёвой (Россия) и Анны Данилиной (Казахстан). Счёт — 6:4, 6:1 в пользу юных россиянок.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. За это время Шнайдер и Андреева допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. Хромачёва и Данилина смогли реализовать два брейк-пойнта из четырёх и допустили две двойные ошибки.

Доха — парный разряд (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 16:55 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

В следующем раунде турнира в Катаре российские теннисистки сыграют с соперницами из Италии — Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Именно им россиянки проиграли в финале Олимпиады-2024.

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