Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал в Дохе

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

— Ожидали ли вы, что окажетесь в полуфинале здесь?

— Наверное, нет. Не думала об этом, потому что, когда увидела жеребьёвку, думала, что может быть. Просто играю каждый матч и надеюсь на лучшее. Очень довольна результатом и тем, как я сейчас играю. Так что хочу продолжать выступать как можно дольше, несмотря ни на что, и в целом это были отличные матчи для меня здесь — надеюсь, что продолжу, — сказала Александрова в интервью на корте.

В четвертьфинале россиянка обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:1, 6:1. В следующем круге соревнований Александрова сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.