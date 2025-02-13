Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал в Дохе

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
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— Ожидали ли вы, что окажетесь в полуфинале здесь?
— Наверное, нет. Не думала об этом, потому что, когда увидела жеребьёвку, думала, что может быть. Просто играю каждый матч и надеюсь на лучшее. Очень довольна результатом и тем, как я сейчас играю. Так что хочу продолжать выступать как можно дольше, несмотря ни на что, и в целом это были отличные матчи для меня здесь — надеюсь, что продолжу, — сказала Александрова в интервью на корте.
В четвертьфинале россиянка обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:1, 6:1. В следующем круге соревнований Александрова сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.
Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
- 13 февраля 2025
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