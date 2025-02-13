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Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал в Дохе

Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал в Дохе
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Доха (ж). 1/4 финала
13 февраля 2025, четверг. 15:40 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

— Ожидали ли вы, что окажетесь в полуфинале здесь?
— Наверное, нет. Не думала об этом, потому что, когда увидела жеребьёвку, думала, что может быть. Просто играю каждый матч и надеюсь на лучшее. Очень довольна результатом и тем, как я сейчас играю. Так что хочу продолжать выступать как можно дольше, несмотря ни на что, и в целом это были отличные матчи для меня здесь — надеюсь, что продолжу, — сказала Александрова в интервью на корте.

В четвертьфинале россиянка обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:1, 6:1. В следующем круге соревнований Александрова сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

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