Отец Зверева: Саша с ранних лет не хотел уходить с корта. Он начинал плакать

Бывший советский теннисист Александр Зверев-старший рассказал о любви своих детей — также профессиональных игроков Александра и Михаила — проводить тренировки на корте.

«Саша с самого раннего возраста относился к тренировкам так, что не хотел уходить с корта. Он начинал плакать, потому что хотел играть. «Я хочу тренироваться». Даже сейчас, будучи одним из лучших теннисистов мира, он иногда может закончить ночную тренировку около 23:00 или даже в полночь. И просит организаторов турниров разрешить ему потренироваться после матчей 30 или 40 минут.

Что касается занятий с Мишей и Сашей, то я всегда был с ними, и мне было легко их тренировать. Если мы выходим на корт, они делают всё на 100%, в меру своих возможностей», — приводит слова Зверева-старшего пресс-служба АТР.